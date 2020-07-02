Отмечается, что прокурор предлагал начальнику отделения полиции содействовать ему в непривлечении к уголовной ответственности и прикрывать дальнейшие действия правоохранителя перед сотрудниками ГБР. Взамен он требовал ежемесячную взятку.
«Первого июля 2020 следователи ГБР задержали прокурора в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного получения неправомерной выгоды в виде двух ноутбуков», — говорится в сообщении.
По месту работы и жительства фигуранта правоохранители начали обыски и завели дело по статье о получении неправомерной выгоды. Работнику прокуратуры грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с невозможностью занимать определенные должности на три года с конфискацией имущества.