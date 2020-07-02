«Сегодня открыли новый приют для бомжей. Да-да, именно для "безхатченків" (укр. "бездомных". — Ред.). Тех, кто уж точно не пойдет голосовать или агитировать. Для самых слабых и незащищенных. Уровень европейского хостела», — рассказал мэр.
При этом он пожаловался на постоянное давление со стороны избирателей и коррумпированных «верхушек». Филатов заявил, что не в состоянии «сделать всех баб счастливыми, всех мужиков богатыми и убрать у каждого на лестничной клетке кошачьи ссаки».
Местные выборы на Украине пройдут в октябре 2020 года.