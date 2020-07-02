Мэр Днепра Борис Филатов рассказал об открытии в городе нового приюта для бездомных. Этой новостью он поделился на своей странице в Facebook 1 июля

Мэр Днепра Филатов пообещал похоронить всех своих оппонентов в братской могиле © dnepr.com

При этом он пожаловался на постоянное давление со стороны избирателей и коррумпированных «верхушек». Филатов заявил, что не в состоянии «сделать всех баб счастливыми, всех мужиков богатыми и убрать у каждого на лестничной клетке кошачьи ссаки».

Местные выборы на Украине пройдут в октябре 2020 года.