Сотрудники Службы пограничной охраны Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР пресекли канал нелегальной миграции, организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинскими пограничниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 2 июля

В ЛНР последовали примеру Донецка с законом о границе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы ЛНР, санкция которой предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

МГБ устанавливает всех причастных к организации канала лиц, в том числе коррумпированных военнослужащих Украины.

Ранее сообщалось, что с начала года за нарушения на границе и в приграничной зоне ЛНР задержали 114 человек.