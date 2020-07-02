«При попытке незаконного пересечения государственной границы ЛНР с Украиной через реку Северский Донец в Славяносербском районе были задержаны два иностранных гражданина и восемь граждан Луганской Народной Республики, следовавших с подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы ЛНР, санкция которой предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
МГБ устанавливает всех причастных к организации канала лиц, в том числе коррумпированных военнослужащих Украины.
Ранее сообщалось, что с начала года за нарушения на границе и в приграничной зоне ЛНР задержали 114 человек.