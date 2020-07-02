Высший административный суд Турции 2 июля рассмотрит вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить для собора статус музея.
«Мы удивлены заявлением государственного департамента США по поводу Святой Софии», — сказал Аксой.
Он отметил, что каждый вправе выражать свое мнение, «однако никто не вправе говорить о наших суверенных правах в такой манере, как "мы призываем, мы требуем"».
По его словам, Святая София расположена на турецкой земле и является собственностью Турции. Любой вопрос, касающийся собора, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции», добавил Аксой.
29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.Эту инициативу поддержали ряд турецких министров.
Храм Святой Софии стал музеем в 1934 году благодаря решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1985 году собор включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.