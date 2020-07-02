Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой отверг призыв США оставить Святую Софию музеем, заявив, что это внутреннее дело страны и вопрос касается суверенных прав Турции, пишет "Интерфакс" 2 июля

Высший административный суд Турции 2 июля рассмотрит вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить для собора статус музея.

«Мы удивлены заявлением государственного департамента США по поводу Святой Софии», — сказал Аксой.

О русских, нерусских и Святой Софии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, Святая София расположена на турецкой земле и является собственностью Турции. Любой вопрос, касающийся собора, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции», добавил Аксой.

29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.Эту инициативу поддержали ряд турецких министров.

Храм Святой Софии стал музеем в 1934 году благодаря решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1985 году собор включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.