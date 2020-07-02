Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% избирателей. Об этом 2 июля свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг»

Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, 11,2% — сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 7,2% — лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 6,7% — лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов — ниже 4%. Еще около 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором. Опрос проводился 24-28 июня среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях.