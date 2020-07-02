При этом 11,4% респондентов поддержали бы лидера партии «Европейская cолидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,2% — сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 7,2% — лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 6,7% — лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.
Поддержка других кандидатов — ниже 4%.
Еще около 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.
Опрос проводился 24-28 июня среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях.