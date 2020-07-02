«Уверен, что стало. Сегодня население мира еще не чипировано, как это якобы собирался сделать Билл Гейтс. Но, с другой стороны, каждый из нас не расстается с мобильным телефоном, то есть, когда нужно, можно легко установить месторасположение любого человека. А по тому, на какие страницы мы заходим в интернете, на какие темы мы общаемся в мобильных приложениях, легко установить интересы и предпочтения каждого», — сказал Цинкер.
По словам эксперта, сегодня этим пользуется большинство рекламных компаний, политтехнологи и специалисты по PR-технологиям.
«Если говорит крылатыми фразами, «мы все под колпаком у Мюллера» (фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». — Ред.)», — отметил Цинкер.
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