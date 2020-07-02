Израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, стало ли общество более управляемым благодаря развитию информационных технологий

«Уверен, что стало. Сегодня население мира еще не чипировано, как это якобы собирался сделать Билл Гейтс. Но, с другой стороны, каждый из нас не расстается с мобильным телефоном, то есть, когда нужно, можно легко установить месторасположение любого человека. А по тому, на какие страницы мы заходим в интернете, на какие темы мы общаемся в мобильных приложениях, легко установить интересы и предпочтения каждого», — сказал Цинкер.

Александр Цинкер: За всеми массовыми протестами в мире стоят кукловоды, извратившие демократию © Facebook, Александр Цинкер

«Если говорит крылатыми фразами, «мы все под колпаком у Мюллера» (фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». — Ред.)», — отметил Цинкер.

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