Следствие просило суд взять Царукяна под арест. Во вторник, 16 июня, парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, лишив политика депутатского иммунитета и выдав разрешение на его арест. Ему инкриминируются уклонение от уплаты налогов и дача взяток во время парламентских выборов 2017 года.
«Рассмотрение дела в Апелляционном суде перенесено на 7 июля. Причина в том, что часть документов была отправлена по почте и пока не поступила в суд», — сказал Саркисян.
Ранее Саркисян сообщил, что вместе с жалобой прокуратуры Апелляционный суд рассмотрит иск защиты Царукяна с просьбой признать, что в ходе следствия был допущен ряд нарушений.
Появится ли политик на заседании суда, неизвестно — на днях выяснилось, что он заразился коронавирусом.