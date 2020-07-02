Апелляционный суд Армении перенес на 7 июля рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на отказ суда арестовывать лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом в четверг, 2 июля, журналистам сообщил адвокат политика Ерем Саркисян, передает РИА Новости

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«Рассмотрение дела в Апелляционном суде перенесено на 7 июля. Причина в том, что часть документов была отправлена по почте и пока не поступила в суд», — сказал Саркисян.

Ранее Саркисян сообщил, что вместе с жалобой прокуратуры Апелляционный суд рассмотрит иск защиты Царукяна с просьбой признать, что в ходе следствия был допущен ряд нарушений.

Появится ли политик на заседании суда, неизвестно — на днях выяснилось, что он заразился коронавирусом.