В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета - Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщил Telegram-канал «112» 2 июля

Падение «Дельфина». Самолет Одесского авиационного завода рухнул на землю, есть жертвы © Facebook, Поліція Києва данным, лайнер российской авиакомпании S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву, однако при наборе высоты его курс пересекся с курсом воздушного судна Emirates Airlines, которое следовало из Осло в Дубай.

Отмечается, что диспетчеры аэропорта заметили опасное сближение с опозданием, и самолеты «разошлись буквально чудом». Как следует из расшифровок записей переговоров диспетчеров, которые также были обнародованы Telegram-каналом, заметив опасное сближение самолетов, сотрудники аэропорта попытались предупредить пилотов Emirates о конфликте эшелонов, но те не услышали их, приняв крики за фоновые переговоры.

В результате в кабинах обоих лайнеров сработали датчики опасного сближения: в этот момент расстояние между самолетами сократилось до 150 метров. Следуя указанию диспетчеров, российские пилоты повернули на 50 градусов вправо и ускорили снижение. Пилоты Emirates также совершили отворот в сторону.

По факту произошедшего проводится проверка, экспертам предстоит дать оценку действиям диспетчеров.