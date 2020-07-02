В Ивано-Франковской области из-за оползней оказались заблокированными 9 населенных пунктов, и там же остаются подтопленными 12 населенных пунктов. Об этом 2 июля сообщает управление гражданской защиты местной областной госадминистрации

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, которая, вероятно, и привела к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.