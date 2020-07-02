«В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам (с. Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежий, Бани в с. Космач и участки Подбрусный, Брусный в с. Брустуров), в Верховинском районе остается заблокированными — 6 ЧП (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Шибене, с. Грамотное, с. Стовпни, с. Кохан)», — говорится в сообщении.
Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, которая, вероятно, и привела к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.