«Судом к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Они в 2013-2015 годах «принимали» участников ИГ из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракские зоны для участия в боевых действиях на стороне ИГ.
*Деятельность организации запрещена в РФ