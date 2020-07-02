Двое иностранцев, которые с Украины переправляли боевиков-террористов в Сирию и Ирак, приговорены к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба СБУ

«Судом к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак», — говорится в сообщении.

В Киеве боевика ИГИЛ* задержали прямо на улице © Служба безопасности Украины

Они в 2013-2015 годах «принимали» участников ИГ из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракские зоны для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

*Деятельность организации запрещена в РФ