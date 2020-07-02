В 2015 году на Украине был введен запрет на показ в кинотеатрах и трансляцию в телеэфире фильмов и сериалов российского производства, а в 2017 году под запрет также попали российские сайты и соцсети. В мае 2020 года Зеленский продлил эти санкции.
«Что касается политики, которую Зеленский унаследовал от господина Порошенко и продолжает проводить. Ставились вопросы в двух социологических исследованиях ("Социальный мониторинг" и "Институт прогнозирования") об отношении к запретам российских фильмов, гастролей творческих коллективов, российских каналов и соцсетей. 52-54% опрошенных считают это нарушением конституционных прав граждан. И только 30-35% поддерживают эти запретительные меры», — рассказал Медведчук.
Он также напомнил, что Зеленский ввел дополнительные образовательные и культурные санкции в отношении ряда учреждений, связанных с Россией.