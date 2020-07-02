Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику «антироссийской истерии и пещерной русофобии», начатую его предшественником Петром Порошенко. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала «112 Украина» 1 июля

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«Что касается политики, которую Зеленский унаследовал от господина Порошенко и продолжает проводить. Ставились вопросы в двух социологических исследованиях ("Социальный мониторинг" и "Институт прогнозирования") об отношении к запретам российских фильмов, гастролей творческих коллективов, российских каналов и соцсетей. 52-54% опрошенных считают это нарушением конституционных прав граждан. И только 30-35% поддерживают эти запретительные меры», — рассказал Медведчук.

Он также напомнил, что Зеленский ввел дополнительные образовательные и культурные санкции в отношении ряда учреждений, связанных с Россией.