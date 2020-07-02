В чешской столице на Карловом мосту жители города устроили прощальную вечеринку коронавирусу. Об этом сообщает ВВС 1 июля

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

По словам организатора вечеринки, решение о проведении такого рода мероприятия было принято ввиду отсутствия в городе туристов.

«Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, они не боятся взять бутерброд у своего соседа», — рассказал организатор Ондрей Кобза.

На прошлой неделе чешские власти разрешили массовые собрания для более 1 тыс. человек. Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.