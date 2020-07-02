За 500-метровым столом собрались тысячи гостей, которые угощали друг друга домашними едой и напитками. Стоит отметить, что рекомендованная в условиях пандемии социальная дистанция соблюдена не была.
По словам организатора вечеринки, решение о проведении такого рода мероприятия было принято ввиду отсутствия в городе туристов.
«Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, они не боятся взять бутерброд у своего соседа», — рассказал организатор Ондрей Кобза.
На прошлой неделе чешские власти разрешили массовые собрания для более 1 тыс. человек. Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.