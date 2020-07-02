В Ботсване всего за два месяца умерли больше 350 слонов, у них заподозрили коронавирус. Об этом сообщил 1 июля доктор Макканн из британского благотворительного Национального парка спасения, передает BBC

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Доктор исключил естественное отравление сибирской язвой, в результате которого в прошлом году в Ботсване погибло не менее 100 слонов.

Некоторые животные падали буквально на глазах, перед этим они ходили по кругу. По словам специалистов, это значит, что отчего-то могла быть повреждена их нервная система.

По мнению специалистов, источник заразы может скрываться в воде или почве.

Доктор Макканн указал на пандемию COVID-19, как возможную причину заболевания животных.