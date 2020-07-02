По его словам, такое количество мертвых слонов — явление, «абсолютно беспрецедентное и не связанное с засухой».
Доктор исключил естественное отравление сибирской язвой, в результате которого в прошлом году в Ботсване погибло не менее 100 слонов.
Некоторые животные падали буквально на глазах, перед этим они ходили по кругу. По словам специалистов, это значит, что отчего-то могла быть повреждена их нервная система.
По мнению специалистов, источник заразы может скрываться в воде или почве.
Доктор Макканн указал на пандемию COVID-19, как возможную причину заболевания животных.