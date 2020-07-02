«Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции», — говорится в сообщении.
Как утверждает следствие, иранский бизнесмен использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море.
Американские следователи также считают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.
The Wall Street Journal пишет, что американские власти не только препятствуют получению топлива Венесуэлой, но и пытаются лишить Тегеран доходов от его продажи и остановить поставки в будущем.
В конце июня США ввели санкции против капитанов пяти нефтяных танкеров, которые Иран направил в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под санкциями США.