Федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу, пишет Интерфакс 2 июля со ссылкой на The Wall Street Journal

«Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции», — говорится в сообщении.

Неудавшийся госпереворот. Как в Венесуэле столкнулись интересы Ирана, Китая, США и России © AP, Fernando Llano

Американские следователи также считают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.

The Wall Street Journal пишет, что американские власти не только препятствуют получению топлива Венесуэлой, но и пытаются лишить Тегеран доходов от его продажи и остановить поставки в будущем.

В конце июня США ввели санкции против капитанов пяти нефтяных танкеров, которые Иран направил в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под санкциями США.