Отмечается, что Карагачева 20 лет проработала в Белгазпромбанке.
Женщину доставили в СИЗО Комитета государственной безопасности, адвокаты приступят к защите при первой же возможности, заявили в штабе Бабарико.
Задержания по делу Белгазпромбанка начались 11 июня — в СИЗО КГБ уже находятся 20 человек. Бывших и нынешних топ-менеджеров банка, а также других задержанных сотрудников обвиняют в отмывании крупной суммы денег, мошенничестве, уклонении от налогов, даче и получении взяток.
С 19 июня в СИЗО находится и сам Бабарико, который долгие годы руководил Белгазпромбанком. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был взят под стражу, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».
Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.