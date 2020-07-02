Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) задержали личного помощника претендента на пост президента Виктора Бабарико Елену Карагачеву. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил портал tut.by

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико проработала в Белгазпромбанке.

Женщину доставили в СИЗО Комитета государственной безопасности, адвокаты приступят к защите при первой же возможности, заявили в штабе Бабарико.

Задержания по делу Белгазпромбанка начались 11 июня — в СИЗО КГБ уже находятся 20 человек. Бывших и нынешних топ-менеджеров банка, а также других задержанных сотрудников обвиняют в отмывании крупной суммы денег, мошенничестве, уклонении от налогов, даче и получении взяток.

С 19 июня в СИЗО находится и сам Бабарико, который долгие годы руководил Белгазпромбанком. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был взят под стражу, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.