Наблюдатели от СНГ планируют приехать на президентские выборы в Белоруссию, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает БелТА в четверг, 2 июля

«Мы знаем о готовности руководства Беларуси пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы. Об этом было сказано. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии», — сказал Лебедев. Возмутители спокойствия. Кто они, независимые кандидаты в президенты Белоруссии? © AP, Sergei Grits Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.