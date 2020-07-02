«Мы знаем о готовности руководства Беларуси пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы. Об этом было сказано. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии», — сказал Лебедев.
При этом он отметил, что если приглашение поступит, то наблюдатели приедут. Лебедев напомнил, что из-за пандемии выезд из многих стран СНГ ограничен, поэтому исполком СНГ отнесется с пониманием к любым вариантам решения этой проблемы.
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.