Франция пригласила Украину принять участие в расшифровке бортовых самописцев сбитого над Тегераном рейсового самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом 1 июля написал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на своей странице в Facebook

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