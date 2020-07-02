«Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке черных ящиков РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион (Франция) 20 июля текущего года», — написал он.
Енин подчеркнул, что задача Украины — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. По его словам, это приблизит всех к установлению справедливости и определению достойных компенсаций семьям погибших.