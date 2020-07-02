«После отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня) на этих границах нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что есть ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются. В частности, это пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропортов, расположенных на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи и Украины.