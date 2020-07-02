Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами с Украины. Соответствующие разъяснения размещены на сайте Пограничной службы Польши, передает 2 июля «Европейская правда»

Польские пограничники задержали украинца, которого Интерпол искал в 190 странах мира © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что есть ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются. В частности, это пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропортов, расположенных на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи и Украины.