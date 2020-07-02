Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения СМИ о «сговоре» Москвы с талибами, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники из администрации американского президента. Цитату из публикации WP приводит РИА Новости 2 июля

Как пишет WP, Трамп не собирается что-либо предпринимать в связи с недостоверными сообщениями.

Пентагон: У нас нет доказательств сговора Москвы с талибами © U.S. Navy photo/Public Domain

Ранее газета New York Times, сославшись на анонимных представителей американской разведки, заявила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, о чем Трамп был поставлен в известность.

Доказательств такого утверждения NYT не предоставила. Несмотря на это, заметка вызвала определенный резонанс, и в адрес российских дипломатов в США стали поступать угрозы.

Посольство России в США обратилось к властям Штатов с требованием адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

Сам Трамп назвал статью «заказухой». Пентагон, Белый дом и американская разведка заявили, что никаких подтверждений информации NYT нет, в связи с этим Трампу ничего об этом не рассказывали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью информацию в публикации New York Times о «сговоре» России с талибами.