Как пишет WP, Трамп не собирается что-либо предпринимать в связи с недостоверными сообщениями.
Между тем в Белом доме ведутся дискуссии о том, сколько информации нужно рассекретить, чтобы поддержать скептицизм президента в отношении разведданных, пишет издание со ссылкой на свой источник в Белом доме.
Ранее газета New York Times, сославшись на анонимных представителей американской разведки, заявила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, о чем Трамп был поставлен в известность.
Доказательств такого утверждения NYT не предоставила. Несмотря на это, заметка вызвала определенный резонанс, и в адрес российских дипломатов в США стали поступать угрозы.
Посольство России в США обратилось к властям Штатов с требованием адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Сам Трамп назвал статью «заказухой». Пентагон, Белый дом и американская разведка заявили, что никаких подтверждений информации NYT нет, в связи с этим Трампу ничего об этом не рассказывали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью информацию в публикации New York Times о «сговоре» России с талибами.