За отсутствие защитной маски в общественных местах для украинцев будет предусмотрен штраф в 170-255 грн (около 600 руб.), а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, – 3400-5100 грн (около 12,5 тыс. руб.). Об этом 2 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, накануне на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за отказ носить маски. Штрафы предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц. Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Этот законопроект будет передан в Верховную Раду.

«Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят — в соответствии с законом. Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан», — заявил он.