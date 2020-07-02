По его словам, накануне на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за отказ носить маски. Штрафы предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц.
Этот законопроект будет передан в Верховную Раду.
«Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят — в соответствии с законом. Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан», — заявил он.