Общественная организация обратилась с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием дать публичный ответ на открытое письмо главы политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом 2 мюля сообщает «112 Украина»

Кличко наблюдал по видео. Медики Киева провели предупредительный пикет © Facebook, Андрей Гожый

«Владимир Александрович, год назад на президентских выборах мы поддержали Вас, потому что увидели Ваше искреннее желание реформировать страну… Прошло более года Вашей каденции. С превеликим сожалением мы, Ваши избиратели, видим, что изменений, которые мы ожидали, на которые мы надеялись — нет», — говорится в обращении.

Ранее депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Зеленскому изложил свое видение того, как должна развиваться страна.