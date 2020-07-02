Организация называется — Всеукраинская ассоциация потребителей и представителей медицинских услуг «Стража здоровья».
«Владимир Александрович, год назад на президентских выборах мы поддержали Вас, потому что увидели Ваше искреннее желание реформировать страну… Прошло более года Вашей каденции. С превеликим сожалением мы, Ваши избиратели, видим, что изменений, которые мы ожидали, на которые мы надеялись — нет», — говорится в обращении.
Ранее депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Зеленскому изложил свое видение того, как должна развиваться страна.