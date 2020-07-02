Скульптуры в виде медуз, собранных из полиэтиленовых пакетов, появятся в метро Киева на нескольких станциях. Об этом 2 июля сообщили в Telegram-канале «Киев сейчас»

Четверо украинских художников повторили опыт Репина и рассказали, чем белоруски отличаются от украинок © rs.gov.ru Никита и Егор Зигура, известные как творческая группа ZiguraArt. По словам авторов художественного проекта, их главной целью является привлечение внимания людей к экологическим проблемам, от которых страдают водные ресурсы планеты.

Также отмечается, что «мусорные» медузы в столичной подземке — это часть проекта «Среда обитания. Манифест-2020» Всемирного фонда природы WWF Украины. Разместить скульптуры огромных медуз планируют в помещении станции метро «Днепр». Они будут там выставляться до конца лета.