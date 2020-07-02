«В связи с дождями 2 июля на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1 — 0,5 м над уровнями на 08 ч 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах р. Припять в Ратновском районе и г. Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области», — говорится в материале.
Также в створе поста села Маяки ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на Днестре в пределах 155-165 см над нулем поста.
В селе Яськи и городе Беляевка предупреждают о вероятном затоплении огородов и сельскохозяйственных угодий.