Спасатели Одесской области предупреждают о повышении уровня воды в Днестре, в связи с чем существует угроза затопления трассы Одесса - Рени. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ГосЧС

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