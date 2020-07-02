Супруга президента Украины Елена Зеленская третью неделю борется с коронавирусной инфекцией. Она находится в стационарном отделении киевской больницы «Феофания», сообщил 1 июля сайт glavcom.ua

Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве — Офис президента © Instagram Елена Зеленская

«Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту», — рассказал источник в больнице.

О заражении Зеленской стало известно 12 июня, а спустя четыре дня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.

На днях в Офисе президента сообщили, что состояние Зеленской уже лучше, она понемногу выздоравливает. Сейчас продолжается антибактериальная терапия.