Отмечается, что медработники больницы придерживаются строгого защитного режима. Они заходят к первой леди только в специальных костюмах.
«Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту», — рассказал источник в больнице.
О заражении Зеленской стало известно 12 июня, а спустя четыре дня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.
На днях в Офисе президента сообщили, что состояние Зеленской уже лучше, она понемногу выздоравливает. Сейчас продолжается антибактериальная терапия.