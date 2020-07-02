Возглавит комиссию бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей в борьбе с пандемией и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года. До этого комиссия обнародует два предварительных доклада, один из них ожидается 30 ноября.

Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт
Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт
© РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк
На создании комиссии, которая будет расследовать вспышку коронавируса, настояли оппозиционные партии Швеции.

Стоит отметить, что Швеция — одна из немногих стран мира, которая отказалась от жестких мер по борьбе с коронавирусом. Едва ли не единственной мерой стал запрет на массовые мероприятия.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 69,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5,3 тыс. человек. 