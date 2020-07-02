В Швеции специальная комиссия займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 2 июля, со ссылкой на Bloomberg сообщило агентство РБК

Возглавит комиссию бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей в борьбе с пандемией и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года. До этого комиссия обнародует два предварительных доклада, один из них ожидается 30 ноября.

Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что Швеция — одна из немногих стран мира, которая отказалась от жестких мер по борьбе с коронавирусом. Едва ли не единственной мерой стал запрет на массовые мероприятия.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 69,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5,3 тыс. человек.