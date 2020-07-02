Возглавит комиссию бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей в борьбе с пандемией и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года. До этого комиссия обнародует два предварительных доклада, один из них ожидается 30 ноября.
На создании комиссии, которая будет расследовать вспышку коронавируса, настояли оппозиционные партии Швеции.
Стоит отметить, что Швеция — одна из немногих стран мира, которая отказалась от жестких мер по борьбе с коронавирусом. Едва ли не единственной мерой стал запрет на массовые мероприятия.
Согласно последним данным, в стране зафиксировано 69,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5,3 тыс. человек.