Минкульт Украины поддержит Светлану Броникову как кандидата на должность уполномоченного по защите украинского языка. Об этом 1 июля в Facebook сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко

Кляузничал на Авакова, боролся за инструкции. На Украине нашли нового «шпрехенфюрера» © Facebook, Святослав Литынськый

Министр отметил, что окончательное решение примут на следующем заседании правительства.

Как указала Броникова в своем Facebook, она профессор Киево-Могилянской академии и основатель своей школы. Кроме того, она была заведующей кафедрой языковой подготовки и коммуникации в академии государственного управления при президенте, а также преподавала деловой украинский.