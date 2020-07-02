«После встреч со всеми претендентами от министерства рекомендовали Светлану Броникову. Светлана — профессиональный филолог, специалист по коммуникациям, известный эксперт по языковым вопросам, автор более 100 исследовательских и учебно-методических работ… Ее взвешенная и уверенная позиция будет лучше служить выполнению обязанностей уполномоченного», — написал Ткаченко.
Министр отметил, что окончательное решение примут на следующем заседании правительства.
Как указала Броникова в своем Facebook, она профессор Киево-Могилянской академии и основатель своей школы. Кроме того, она была заведующей кафедрой языковой подготовки и коммуникации в академии государственного управления при президенте, а также преподавала деловой украинский.