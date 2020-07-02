В польском городе Познань обнаружили остатки оборонительной стены, по итогам исследований которой первой столицей польского государства историки могут признать именно этот город. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило издание Naviny.by

Оборонительные стены из дерева, камня и песка, толщиной 40 метров и высотой в два метра обнаружили в семи метрах под землей во время строительства нового многоквартирного дома.

В центре Львова археологи обнаружили подземелье с человеческими останками © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Поскольку такие крепостные стены возводились вокруг важных поселений, а оборонительная инфраструктура Познани состояла из трех укрепленных колец, это позволяет специалистам предположить, что именно этот город мог быть первой столицей страны.

Ранее первой столицей польского государства считался город Гнезно.