Оборонительные стены из дерева, камня и песка, толщиной 40 метров и высотой в два метра обнаружили в семи метрах под землей во время строительства нового многоквартирного дома.
Специалисты смогли определить, что стены были возведены между 968 и 1000 годами. Отмечается, что на то время это были самые массивные стены на всей территории государства.
Поскольку такие крепостные стены возводились вокруг важных поселений, а оборонительная инфраструктура Познани состояла из трех укрепленных колец, это позволяет специалистам предположить, что именно этот город мог быть первой столицей страны.
Ранее первой столицей польского государства считался город Гнезно.