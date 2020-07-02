«Теперь проезда к Горячке — нет. Беспокоят его машины, которые приезжают к озеру. Мешают они ему и его шестилетнему ребенку. Поэтому он и его ребенок пользоваться озером будут, а остальным туда — зась. Гражданин пообещал еще и стекла на дорогу насыпать, для полноты, так сказать, эффекта», — говорится в материале.
На прошлой неделе украинские СМИ писали, что частный искусственный водоем Горячка, который несколько лет назад несанкционированно вырыли в нижней части Мелитополя, превращается в помойку. Там нет ни одного мусорного контейнера. Кроме того, после 11 смертельных случаев на водоеме у озера появилась дурная слава.