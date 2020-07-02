В Мелитополе Запорожской области Украины мужчина перекопал дорогу к озеру Горячка и источнику, потому что туристы на машинах мешали ему спать. Об этом 2 июля сообщает ria-m.tv

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