«По состоянию на 09:00 2 июля в Украине 45 887 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 889 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 5730, 5242 и 4894. Около 3 тысяч в Ровенской и Закарпатской областях. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и чуть меньше. По состоянию на утро 2 июля июня 2020 в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.