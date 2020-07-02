На Украине с начала эпидемии зафиксировано 45 887 случаев коронавируса, 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. Об этом 2 июля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 5730, 5242 и 4894. Около 3 тысяч в Ровенской и Закарпатской областях. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и чуть меньше. По состоянию на утро 2 июля июня 2020 в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.