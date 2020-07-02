Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный карантин с возможностью продления. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила пресс-служба правительства

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом разработать и внести предложения по усилению противоэпидемических мер. Правительство предложило ввести жесткий карантин в стране с 5 июля на 14 дней с возможностью продления.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля на 14 дней следующих ограничительных мер по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также вводится запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и других (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 22,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 188 человек, 13,5 тыс. выздоровели.