Роль бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева стала определяющей в формировании СНГ, считает нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в своей статье «Уроки исторической личности» в газете «Егемен Казахстан», передает Sputnik Казахстан в четверг, 2 июля

В своей статье Токаев отметил, что уже в 1980-1990 годах Назарбаев выделялся как самый молодой и харизматичный лидер на территории СССР.

«Нурсултан Назарбаев, как опытный политик, прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов», — написал Токаев.

Казахстан на грани. Борьба с Назарбаевым или с его дочерью Даригой? © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

«Если иметь в виду "югославский сценарий", то это было самым разумным решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе становления новых государств. Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике», — написал президент.

Свою статью Токаев полностью посвятил Нурсултану Назарбаеву, рассказав о том, как бывший президент создавал независимый Казахстан.