В своей статье Токаев отметил, что уже в 1980-1990 годах Назарбаев выделялся как самый молодой и харизматичный лидер на территории СССР.
«Нурсултан Назарбаев, как опытный политик, прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов», — написал Токаев.
Он также подчеркнул, что позиция Назарбаева в момент развала СССР стала определяющей для формирования СНГ.
«Если иметь в виду "югославский сценарий", то это было самым разумным решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе становления новых государств. Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике», — написал президент.
Свою статью Токаев полностью посвятил Нурсултану Назарбаеву, рассказав о том, как бывший президент создавал независимый Казахстан.