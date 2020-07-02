Националисты жестоко избили сторонника Шария в Виннице

Ещё один сторонник «Партии Шария» пострадал от рук националистов в Виннице. Об этом 1 июля сообщил блогер и лидер партии Анатолий Шарий в своем Facebook

Эксперт сказал, какой сигнал послала украинская власть в связи с избиением активистов Шария © Facebook, Партія Шарія

Блогер добавил, что толпой избивать мирных людей легко, особенно когда «тебя покрывают МВД, СБУ и Офис президента».

В свою очередь радикалы в Telegram-канале «Опусти Вату» заявили, что взломали базу членов «Партии Шария», и теперь у них есть доступ у именам, адресам, телефонам и фотографиям партийцев.

«Первый счастливый обладатель "партбилета с шариком" из Винницы уже прошёл тестовое собеседование. Результаты, так сказать, налицо. Дальше — больше. Сафари продолжается», — написали они.

В конце июня в Харькове был жестоко избит координатор «Партии Шария» Никита Роженко. А незадолго до этого напали на руководителя житомирской ячейки политсилы.