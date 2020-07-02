Националисты жестоко избили сторонника Шария в Виннице

«Террористическая организация "Нацкорпус" в Виннице напала на нашего сторонника. Абсолютно безобидного мужчину. Повалили, избивали ногами, сломаны ребра, под угрозой одно легкое», — написал Шарий.
Блогер добавил, что толпой избивать мирных людей легко, особенно когда «тебя покрывают МВД, СБУ и Офис президента».
В свою очередь радикалы в Telegram-канале «Опусти Вату» заявили, что взломали базу членов «Партии Шария», и теперь у них есть доступ у именам, адресам, телефонам и фотографиям партийцев.
«Первый счастливый обладатель "партбилета с шариком" из Винницы уже прошёл тестовое собеседование. Результаты, так сказать, налицо. Дальше — больше. Сафари продолжается», — написали они.
В конце июня в Харькове был жестоко избит координатор «Партии Шария» Никита Роженко. А незадолго до этого напали на руководителя житомирской ячейки политсилы.