«Из-за политического давления»: глава Нацбанка Украины попросился в отставку
«Из-за политического давления»: глава Нацбанка Украины попросился в отставку
© Прес-центр НБУ/Юлія Березовська
Ранее председатель Нацбанка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке, заявив, что на банк оказывается «систематическое государственное давление». Члены правления Нацбанка отметили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

«Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что новым главой Нацбанка Украины может стать глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.