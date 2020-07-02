Послы стран «Большой семерки» (G7) назвали независимый Национальный банк фундаментальным достижением Украины и отметили, что подрыв этой институции может стать «большим шагом назад». Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, опубликованном в четверг, 2 июля

«Из-за политического давления»: глава Нацбанка Украины попросился в отставку © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська Яков Смолий написал заявление об отставке, заявив, что на банк оказывается «систематическое государственное давление». Члены правления Нацбанка отметили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

«Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что новым главой Нацбанка Украины может стать глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.