Россия не выполняет взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Белоруссией в газовой сфере, в том числе по формированию цены на газ, считает посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля

«В настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года», — заявил Семашко.

Он также уточнил, что в документе говорилось о разработке методики ценообразования в Союзном государстве.

Ни мира, ни войны. Что ждёт Белоруссию после выборов © AP, Sergei Grits Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы.

При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.