Бывший украинский лидер Петр Порошенко в ходе судебного заседания отпустил в отношении прокурора сортирную шутку. Соответствующее видео 1 июля опубликовал журналист Андрей Павловский на своей странице в Facebook

«Надо упрятать – упрячьте». Порошенко обратился к Зеленскому в суде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В посте под видео Павловский написал, что Порошенко часто перебивал прокурора. Он также просил дать сотруднику надзорного ведомства воды, поскольку у того якобы повысилось давление.

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Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины.