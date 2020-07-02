Бывший народный депутат Украины Евгений Мураев заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Соответствующую запись он накануне опубликовал на своем YouTube-канале

Заморозка или прорыв? Эксперты о «Минске-3» и будущем Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк словам, власти боятся, что им придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также выяснять, кто на самом деле «герой», а кто «преступник» — и возбуждать уголовные дела.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал Мураев.

Как ранее заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми, Донбасс вернется в состав Украины только в случае полного обновления власти. До того момента, подчеркнул эксперт, сами жители ДНР/ЛНР будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.