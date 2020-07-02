Украинский телеведущий, основатель и финансовый директор клиники и фонда Eurolab Андрей Пальчевский 1 июля на своей странице в Facebook заявил, что зарегистрировал в министерстве юстиции Украины новую политическую партию

Илья Кива о том времени, когда его политсила победит в Украине и будет наказывать предателей © Facebook, Илья Кива

По его словам, задача новой политической силы будет в объединении вокруг центра страны, а не делении ее на части.

«Что касается экономики, давайте оставим, так сказать, нематериальные разговоры сами знаете кого из президентов им, а займемся благосостоянием, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей, которые могут», — добавил он.

Местные выборы должны пройти на Украине 25 октября. Замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить их дату из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату проведения местных выборов.