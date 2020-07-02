Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке. IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, сообщает 1 июля РИА Новости

Как же без них. Американские СМИ утверждают, что российские хакеры атаковали компанию Burisma © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В Общественной палате напомнили, что это вторая хакерская атака на официальный сайт ОП РФ за минувшие 24 часа.

Вечером, предшествовавшим итоговому дню общероссийского голосования, DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.