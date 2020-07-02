«Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения. <…> IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине», — сообщили в ОП, добавив, что технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению функционала сайта.
В Общественной палате напомнили, что это вторая хакерская атака на официальный сайт ОП РФ за минувшие 24 часа.
Вечером, предшествовавшим итоговому дню общероссийского голосования, DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.