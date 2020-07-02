Жители Хотинского района Черновицкой области Украины перекрыли трассу в знак протеста против решения комитета Верховной Рады о делении районов, между участниками акции и дальнобойщиками произошли потасовки. Об этом сообщила 1 июля пресс-служба Нацполиции

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Отмечается, что полиция проводила с участниками акции разъяснительную работу.

«Во время собрания местных жителей произошел инцидент между участниками акции и дальнобойщиками. Когда полицейские разнимали представителей обеих сторон конфликта, пострадал один из стражей порядка. Следователи Хотинского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — рассказали в полиции.