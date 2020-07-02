«В селе Атаки Хотинского района граждане перекрыли движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения Н-03. Таким образом они выражают недовольство новым решением профильного комитета Верховной рады Украины о районном делении», — говорится в материале силовиков.
Отмечается, что полиция проводила с участниками акции разъяснительную работу.
«Во время собрания местных жителей произошел инцидент между участниками акции и дальнобойщиками. Когда полицейские разнимали представителей обеих сторон конфликта, пострадал один из стражей порядка. Следователи Хотинского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — рассказали в полиции.