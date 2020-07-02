В Офисе Зеленского назвали последствия увольнения главы НБУ

Рынки переварят заявление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия из-за политического давления и вернутся на круги своя. Такое заявление 1 июля сделала советник главы Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова на своей странице в Facebook

«Из-за политического давления»: глава Нацбанка Украины попросился в отставку © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным, и международным сообществом», — написала она.

По словам Страховой, ее расстраивает заявление Смолия о политическим давлении. Однако она считает, что несовпадение во взглядах не может считаться политическим давлением.

«Я считаю команду Валерии Алексеевны (экс-главы НБУ Гонтаревой — ред.) и в дальнейшем Якова Васильевича — профессионалами в кризис-менеджменте, они смогли преодолеть все вызовы 2015-2016 годов, тушили пожары и смогли обеспечить макроэкономическую стабильность. <…> Но, возможно, от эпохи кризис-менеджмента стоит перейти к эпохе развития», — написала она.

В среду глава Национального банка Украины Смолий подал президенту заявление об увольнении в связи систематическим политическим давлением, осуществляемым на Центробанк в течение длительного времени.