Избрание Владимира Зеленского на пост президента стало результатом бессознательного выбора украинского народа, который таким образом надеялся от тех, кто пришел к власти в результате Майдана. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, на Украине к власти пришло чисто оккупационное правительство, страной реально руководят иностранные спецслужбы, а все депутаты, министры, мэры и губернаторы — полицаи, которые выполняют приказы оккупационных властей.

С другой стороны, подчеркнул Марков, Украина на своем примере показывает миру, чего ему нужно избежать. Когда миру навязывают группу военных преступников, называют это «властью», а потом угрожают убить всех несогласных.

Кроме того, Украина — это пример великолепно отработанной операции спецслужб. Это тоже одна из возможных угроз будущему, добавил политолог.