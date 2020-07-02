«Зеленский был бессознательным выбором народа. Народ Украины ненавидит всю эту группу военных преступников, которая захватила власть в результате Майдана, и он думает, как бы их власть скинуть. Поэтому, когда появился более-менее популярный человек, не связанный с Майданом, они все бросились к нему в надежде, что он сможет отстранить эту группу от власти», — пояснил эксперт.
По его мнению, на Украине к власти пришло чисто оккупационное правительство, страной реально руководят иностранные спецслужбы, а все депутаты, министры, мэры и губернаторы — полицаи, которые выполняют приказы оккупационных властей.
С другой стороны, подчеркнул Марков, Украина на своем примере показывает миру, чего ему нужно избежать. Когда миру навязывают группу военных преступников, называют это «властью», а потом угрожают убить всех несогласных.
Кроме того, Украина — это пример великолепно отработанной операции спецслужб. Это тоже одна из возможных угроз будущему, добавил политолог.