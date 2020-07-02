«Я не думаю, что будет Третья Мировая война, но кризис как в 1939-м году есть. Это видно невооруженным глазом, а коронавирусная пандемия только усиливает эти конфликты», — констатировал эксперт.
По его мнению, общая причина всех конфликтов в мире состоит в том, что тот мир, который хотел выстроить Запад в своих либеральных моделях после падения Берлинской стены, сегодня меняется от однополярного к многополярному.
«Сравнение страшно, но сейчас можно припомнить Версальский мир, который был шатким, но который был построен абсолютно в интересах Англии и Франции. Сколько он продержался? Но меньше, чем 20 лет. Я не хочу, не дай Бог, проводить каких-то параллелей с гитлеровской Германией, но время тогда тоже начало быстро меняться. Все проходило хаотично», — рассуждает Рар.
Политолог добавил, что нынешнее поколение должно извлечь урок из событий 1920-1930х годов, чтобы не повторились конфликты на подобие Второй мировой войны.