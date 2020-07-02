Самый главный недостаток классической демократии состоит в том, что она очень часто вынуждает человека участвовать в решении вопросов, которые он вообще не знает. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Вассерман отметил, что в греческих полисах, где демократия и появилась, реальных избирателей было максимум несколько тысяч, и когда они должны были выбирать людей на разные должности, они реально знали всех кандидатов, понимали, чего от какого кандидата ожидать, и принимали взвешенное решение.

«А можно ли знать хоть сотую долю тех кандидатов, которые сейчас выступают на выборах? Я, когда прихожу на избирательный участок, читаю весь список кандидатов и описание их биографии. Но это, конечно, очень мало. Хотя бы потому, что каждый из них говорит о себе то, что хочет рассказать», — пояснил публицист.

По его словам, частично эту проблему решили методом представительской демократии, когда вы выбираете депутата (дословно уполномоченного вами), а он уже тратит время на изучение вопросов и принятие решений.

Но, к сожалению, оказалось, что когда кандидатов в депутаты много, вы не можете обосновано решить, кого из них выбрать. Плюс, появилось множество способов манипуляций решениями избирателей, добавил он.

Поэтому сейчас депутаты очень часто принимают решение в чью угодно пользу, но только не в пользу своих избирателей, заключил собеседник издания.