«То есть ума бы ему хватило узнать, но не хватает времени. У каждого человека очень много своих дел, которыми он вынужден постоянно заниматься, от которых зависит его благополучие. И ему просто физически не хватает времени изучить все, за что его просят отдать голос», — пояснил эксперт.
Вассерман отметил, что в греческих полисах, где демократия и появилась, реальных избирателей было максимум несколько тысяч, и когда они должны были выбирать людей на разные должности, они реально знали всех кандидатов, понимали, чего от какого кандидата ожидать, и принимали взвешенное решение.
«А можно ли знать хоть сотую долю тех кандидатов, которые сейчас выступают на выборах? Я, когда прихожу на избирательный участок, читаю весь список кандидатов и описание их биографии. Но это, конечно, очень мало. Хотя бы потому, что каждый из них говорит о себе то, что хочет рассказать», — пояснил публицист.
По его словам, частично эту проблему решили методом представительской демократии, когда вы выбираете депутата (дословно уполномоченного вами), а он уже тратит время на изучение вопросов и принятие решений.
Но, к сожалению, оказалось, что когда кандидатов в депутаты много, вы не можете обосновано решить, кого из них выбрать. Плюс, появилось множество способов манипуляций решениями избирателей, добавил он.
Поэтому сейчас депутаты очень часто принимают решение в чью угодно пользу, но только не в пользу своих избирателей, заключил собеседник издания.