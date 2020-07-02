Угроза появления некоего цифрового концлагеря абсолютно реальна. Именно к этому стремятся правящие глобализированные элиты. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, демократии в западных странах на сегодняшний день стало гораздо меньше, а главы государств навязываются избирателям посредством манипулятивных технологий.

В будущем, добавил Марков, совершенно неизбежно появление в политике харизматических популистов вроде Дональда Трампа, поскольку для народа они являются единственной надеждой, для того чтобы обуздать олигархов.