«Абсолютно реальна. Это именно то, к чему стремятся правящие глобализированные элиты. Чем больше они чувствуют свое отчуждение от большинства народа, тем больше они пытаются обуздать этот народ своими методами "цифрового концлагеря"», — уверен эксперт.
По его мнению, демократии в западных странах на сегодняшний день стало гораздо меньше, а главы государств навязываются избирателям посредством манипулятивных технологий.
В будущем, добавил Марков, совершенно неизбежно появление в политике харизматических популистов вроде Дональда Трампа, поскольку для народа они являются единственной надеждой, для того чтобы обуздать олигархов.