Ранее была опубликована статья Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой он не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне.
Эксперт подчеркнул, что это принципиально отличает Путина от всех западных политиков и демонстрирует разницу между его масштабом и уровнем остальных мировых лидеров.
«Он сделал это не в той форме, которая принята в так называемом "свободном мире". Руководитель там мелкий. Кто-нибудь может представить, чтобы что-то подобное сказал, например, Макрон? Или президент США — нынешний, прошлый, позапрошлый? Единственный, кто был способен на это — может быть, Рузвельт. Еще, думаю, на это способен руководитель Китая», — рассуждает Кедми.
Специалист также обратил внимание, что все тезисы из статьи Путина можно проверить в документах, так как Россия рассекретила все военные архивы времен войны (кроме архивов разведки).
При этом в якобы свободной и демократической Англии продлили на 50 лет секретность всех документов, связанных с бегством в Великобританию одного из ближайших соратников Гитлера Рудольфа Гесса, добавил он.