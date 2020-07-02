Российский лидер Владимир Путин написал и опубликовал статью о Второй мировой войне в том виде и в той форме, которые счел правильными лично для себя как главы одной из ведущих мировых держав. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире Iton TV

Яков Кедми сказал, с чем именно должен определиться Путин в вопросе Второй мировой © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Эксперт подчеркнул, что это принципиально отличает Путина от всех западных политиков и демонстрирует разницу между его масштабом и уровнем остальных мировых лидеров.

«Он сделал это не в той форме, которая принята в так называемом "свободном мире". Руководитель там мелкий. Кто-нибудь может представить, чтобы что-то подобное сказал, например, Макрон? Или президент США — нынешний, прошлый, позапрошлый? Единственный, кто был способен на это — может быть, Рузвельт. Еще, думаю, на это способен руководитель Китая», — рассуждает Кедми.

Специалист также обратил внимание, что все тезисы из статьи Путина можно проверить в документах, так как Россия рассекретила все военные архивы времен войны (кроме архивов разведки).

При этом в якобы свободной и демократической Англии продлили на 50 лет секретность всех документов, связанных с бегством в Великобританию одного из ближайших соратников Гитлера Рудольфа Гесса, добавил он.