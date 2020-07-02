«Ну и, как мы видим, Зеленский об этом заявил даже на встрече в "нормандском формате", после чего было сделано ещё несколько заявлений в том же духе. На этом фоне глупее всего выглядят защитники этих соглашений», — категоричен эксперт.
Неменский обратил внимание, что при урегулировании приднестровского конфликта удалось и закрепить за ПМР статус стороны конфликта, и добиться прямых переговоров между Кишинёвом и Тирасполем.
«И вот уже не первый десяток лет, как этот механизм работает — обстрелов на границе нет, люди не гибнут, многие спорные вопросу удаётся решать в переговорном порядке», — уточнил политолог.
И если бы у Донбасса был тот же статус и те же переговорные механизмы с Киевом, ситуация в зоне конфликта была бы совсем иной, заключил собеседник издания.