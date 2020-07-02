Отсутствие конкретной привязки понятия «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» в тексте Минских соглашений приведёт к тому, что Киев начнёт переговоры с представителями тех отдельных районов этих областей, которые находятся под его контролем. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Неменский обратил внимание, что при урегулировании приднестровского конфликта удалось и закрепить за ПМР статус стороны конфликта, и добиться прямых переговоров между Кишинёвом и Тирасполем.

«И вот уже не первый десяток лет, как этот механизм работает — обстрелов на границе нет, люди не гибнут, многие спорные вопросу удаётся решать в переговорном порядке», — уточнил политолог.

И если бы у Донбасса был тот же статус и те же переговорные механизмы с Киевом, ситуация в зоне конфликта была бы совсем иной, заключил собеседник издания.