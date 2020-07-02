Это происходит из-за того, что в современном мире медиаблогов и интернет-сферы меньшинства могут навязывать свой дискурс, объяснил политолог.
«Большинство молчаливое и пассивное, а меньшинства имеют свой голос, свой дискурс и интеллектуальную гегемонию. Посмотрите на историю ЛГБТ, меньшинство управляет потребительским капитализмом. Вот в чем кризис демократии. В том, что демократия, голос большинства, тонет в голосах меньшинств. То есть большинство имеет выборный голос, но не имеет голоса управления, голоса интеллектуальной гегемонии», — рассказал Вадим Карасев.
Кризис демократии ничего хорошего не несет, но это не значит, что нужно возвращаться к тоталитаризму. Нужно находить баланс между правом большинства на управление страной в ходе демократических выборов, но при этом не забывать и права меньшинств, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.