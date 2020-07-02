Кризис современной демократии заключается в том, что разнообразные меньшинства начинают управлять большинством, рассказал в интервью изданию директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Это происходит из-за того, что в современном мире медиаблогов и интернет-сферы меньшинства могут навязывать свой дискурс, объяснил политолог.

«Большинство молчаливое и пассивное, а меньшинства имеют свой голос, свой дискурс и интеллектуальную гегемонию. Посмотрите на историю ЛГБТ, меньшинство управляет потребительским капитализмом. Вот в чем кризис демократии. В том, что демократия, голос большинства, тонет в голосах меньшинств. То есть большинство имеет выборный голос, но не имеет голоса управления, голоса интеллектуальной гегемонии», — рассказал Вадим Карасев.

Вадим Карасёв о кризисе демократии: Голос большинства тонет в голосах меньшинств © actual.today

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