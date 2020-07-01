Предыдущий президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с предложением не откладывать его арест. Трансляция ведется 1 июля на Youtube-канале «Судебная власть Украины»

«Зеленскому не нужна комедия»: Попов объяснил, почему Порошенко предъявлено «безопасное» подозрение © sobityadnya.ru

«Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — подчеркнул политик.

По словам Порошенко, если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.

Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ.

По мнению политолога Алексея Попова, по сути Порошенко предъявлено наиболее «безопасное» подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения.