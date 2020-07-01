Ранее в заседании объявили перерыв, чтобы Порошенко и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство:
«Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — подчеркнул политик.
По словам Порошенко, если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.
Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ.
По мнению политолога Алексея Попова, по сути Порошенко предъявлено наиболее «безопасное» подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения.