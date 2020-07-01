Казахстанские власти начали рассматривать вариант с возвращением к жесткому карантину, поскольку ситуация с пандемией в республике действительно стала ухудшаться. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © Platon.asia Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по возврату жесткого карантина в Казахстане, который был весной.

«Да, ситуация вокруг коронавируса серьезно ухудшается. Как вы знаете, Всемирная Организация Здравоохранения отнесла Казахстан к числу стран с ускоренным развитием эпидемии. Сейчас у нас уже более 41 тысяч заболевших (с учетом бессимптомных носителей), а на 19 млн человек населения — это очень много. И судя по всему, темпы прироста будут более высокими», — указал эксперт.

Согласно докладу министра здравоохранения Алексея Цоя, который очертил три сценария развития эпидемии, к концу августа прирост эпидемии будет очень ощутимый, отметил политолог.

В связи с этим Казахстан ждут очень большие проблемы, поэтому вполне закономерно, что Токаев обеспокоился этой ситуацией, указал Мамырайымов.

По его мнению, ускоренный прирост инфицированных в Казахстане обусловлен прежде всего тем, что люди не доверяют данным и действиям властей относительно эпидемии, и после окончания Чрезвычайного положения перестали следовать мерам предосторожности.