Президент Украины Владимир Зеленский заигрывает с ультраправыми группировками в том числе для того, чтобы они обеспечили ему нужный результат на местных выборах. Об этом рассказал президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в недавнем комментарии ИА «Новороссия»

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«Это сообщения даже не Шарию или его партии, а всем противникам действующей власти: «не пытайтесь победить или даже честно посчитать голоса на предстоящих выборах — иначе с вами случится то же самое, что и с Никитой Роженко и вы на всю жизнь останетесь инвалидами», — указал Анпилогов.

Зеленский, добавил политолог, будет до последнего цепляться за фашистскую конструкцию общества, поскольку совершенно справедливо опасается уголовного преследования, которое может последовать после окончания его президентства.