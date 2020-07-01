Методы достижения такого результата, подчеркнул эксперт, уже известны и даже продемонстрированы наглядно всем желающим на примере сюжета с избиением активистов партии Шария.
«Это сообщения даже не Шарию или его партии, а всем противникам действующей власти: «не пытайтесь победить или даже честно посчитать голоса на предстоящих выборах — иначе с вами случится то же самое, что и с Никитой Роженко и вы на всю жизнь останетесь инвалидами», — указал Анпилогов.
Зеленский, добавил политолог, будет до последнего цепляться за фашистскую конструкцию общества, поскольку совершенно справедливо опасается уголовного преследования, которое может последовать после окончания его президентства.